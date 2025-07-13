40 лет назад 21-летний украинский легкоатлет Сергей Бубка совершил то, что до него считали невозможным: он первым в мире преодолел высоту в 6 метров в прыжках с шестом. Этот прорыв назвали началом новой эпохи в спорте.

Исторический прорыв: прыжок на 6 метров

13 июля 1985 года в Париже, на Гран-при по случаю Дня взятия Бастилии, произошло событие, изменившее историю лёгкой атлетики. Молодой донецчанин Сергей Бубка с первой попытки прыгнул на высоту 6 метров, разрушив психологический барьер, который до этого считали недостижимым.

Его выступление захватило весь мир. Газеты писали: «Бубка – на шестом небе», «Прыжок в XXI век», «Человек, летящий над Парижем». Именно этот прыжок официально открыл «эру 6 метров» в секторе прыжков с шестом.

Бубка как рекордсмен

На достигнутом Сергей Назарович не остановился. В течение карьеры он установил 35 мировых рекордов в этой дисциплине — рекорд, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса.

Олимпийский чемпион (Сеул-1988)

6-кратный чемпион мира на открытом воздухе

4-кратный чемпион мира в помещениях

Рекорд на открытом воздухе — 6,14 м (держался с 1994 по 2020)

Рекорд в зале — 6,15 м (с 1993 по 2014)

Бубка завершил карьеру в 2001 году.