Олег Гончар

В Мадриде стартовал командный Чемпионат Европы по легкой атлетике, где Украина соревнуется в самом сильном первом дивизионе.

По информации Жёсткой атлетики, в первый день в прыжках с шестом серебряную медаль завоевала Марина Килипко.

Украинка вернулась после двухлетнего перерыва из-за проблем со здоровьем. Последним её крупным турниром был Чемпионат Европы 2022 года в Мюнхене. В этом сезоне она выиграла чемпионат Украины в Луцке, что обеспечило ей место в команде.

Килипко начала соревнования уверенно, преодолев 4,30 м и 4,45 м с первой попытки. На высоте 4,55 м она использовала три попытки, установив лучший результат сезона. Эту отметку преодолели только она, чешка Амели Свабикова и швейцарка Ангелика Мозер.

На высоте 4,65 м Килипко обновила свой рекорд сезона, преодолев планку со второй попытки. Свабикова также прошла, а Мозер выбыла. На 4,70 м из-за лимита ошибок (четыре в общем, три на одной высоте) у Килипко была одна попытка, но она не удалась.

Килипко заняла второе место с результатом 4,65 м, уступив Свабиковой по попыткам.

Напомним, ранее Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на этапе Континентального тура в Брно.