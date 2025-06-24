Левченко завоевала серебряную медаль на этапе Континентального тура в Брно
Юлия выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира
43 минуты назад
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко заняла второе место на турнире серебряного уровня Континентального тура World Athletics в чешском Брно.
В секторе для прыжков в высоту Левченко показала результат 1,98 м — это ее новый лучший результат в сезоне.
Кроме серебра, этот результат позволил Юлии выполнить квалификационный норматив на чемпионат мира-2025.
Украинка смогла обойти бронзовую медалистку Олимпиады-2024 Элеанор Паттерсон, однако не смогла покорить высоту 2,00 м и уступила австралийке Николе Олислагерс.
Левченко выиграла золото в Варшаве после неудачи в Париже.