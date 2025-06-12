Кохан – о серебре Бриллиантовой лиги: «Не могу быть полностью доволен»

Украинский легкоатлет Михаил Кохан прокомментировал свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло, где он завоевал серебро в метании молота.

Цитирует Кохана пресс-служба турнира.

«Было весело. Мне удалось бросить почти 80 метров, но все равно не хватило 5 сантиметров, и результат всего лишь 79, поэтому я не могу быть полностью доволен своим результатом.

Но я много соревновался в этом сезоне, поэтому я чувствовал, что был немного медленным. Я должен был начать шестую попытку быстрее, и это было правильное решение. Я всегда принимаю правильные решения.

Итан Катсберг готовится к Токио, но мы тоже готовимся, так что будет интересно. Эти соревнования помогают нам понять, как именно мы должны двигаться, чтобы стать лучше. Я не планировал делать круг почета, но это было весело. Люди здесь очень приветливы и поддерживают нас».