Кохан выиграл золото командного чемпионата Европы с личным рекордом
Этот результат стал лучшим для Украины за последние 21 год
32 минуты назад
Фото: Getty Images
Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золото на командном чемпионате Европы в Мадриде (Испания).
В четвертой попытке 23-летний украинец продемонстрировал — 81,66 метра. Этот результат стал новым личным рекордом спортсмена.
Кроме того, 81,66 м является лучшим среди украинских метателей молота за последние 21 год.
Килипко завоевала серебро для Украины на ЧЕ в Мадриде.