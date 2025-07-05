Кохан выступит на престижном турнире в Юджине
Соревнования среди метателей молота не входят в классификацию Бриллиантовой лиги
около 2 часов назад
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5 июля в Юджине пройдет девятый этап Бриллиантовой лиги.
Ни один представитель Украины на турнире в «бриллиантовых» дисциплинах не будет участвовать. Но в США выступит бронзовый призер Париж-2024 Михаил Кохан. Отметим, что на этом этапе результаты метателей молота не пойдут в зачет Бриллиантовой лиги. Выступления в секторе начнутся в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, что Кохан установил личный рекорд на командном чемпионате Европы.