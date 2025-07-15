Олег Гончар

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла второе место на соревнованиях «бронзового» уровня Континентального тура World Athletics, которые состоялись 14 июля в итальянской Брешии.

Опытная легкоатлетка преодолела высоту 1.97 м, но по количеству попыток уступила австралийке Элеонор Паттерсон, которая также прыгнула на 1.97 м и завоевала золото. Еще одна украинка, Екатерина Табашник, показала результат 1.76 м и заняла восьмое место.

Для Левченко, которая является бронзовой призеркой чемпионата мира-2017, этот результат стал вторым лучшим в этом сезоне — ранее она прыгала на 1.98 м на этапе в Лозанне.

Напомним, Левченко и Ярослава Магучих выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Также ранее Табашник выиграла турнир во Франции.