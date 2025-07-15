Левченко завоевала серебро на Континентальном туре в Италии
Украинка приблизилась к своему лучшему результату в сезоне
около 1 часа назад
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко заняла второе место на соревнованиях «бронзового» уровня Континентального тура World Athletics, которые состоялись 14 июля в итальянской Брешии.
Опытная легкоатлетка преодолела высоту 1.97 м, но по количеству попыток уступила австралийке Элеонор Паттерсон, которая также прыгнула на 1.97 м и завоевала золото. Еще одна украинка, Екатерина Табашник, показала результат 1.76 м и заняла восьмое место.
Для Левченко, которая является бронзовой призеркой чемпионата мира-2017, этот результат стал вторым лучшим в этом сезоне — ранее она прыгала на 1.98 м на этапе в Лозанне.
Напомним, Левченко и Ярослава Магучих выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Также ранее Табашник выиграла турнир во Франции.