Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Катерина Табашник одержала первую международную победу в сезоне. Она стала лучшей на «бронзовом» этапе Континентального тура World Athletics, который прошел во французском Марселе.

Катерина прыгнула в высоту на 1,88 метра — эту же высоту преодолела и греческая спортсменка Татьяна Гусин. Другие участницы прекратили борьбу раньше, поэтому Табашник и Гусин разыграли золото на высоте 1,91 м, но обе попытки были неудачны.

В итоге обе разделили первое место, а их результат 1,88 м стал новым рекордом этих соревнований. Третьей стала Мария Вукович из Черногории — 1,85 м.

Напомним, лучший результат Табашник в этом сезоне — 1,90 м, показанный на Мемориале Виталия Лонского в Бердичеве.

Магучих и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.