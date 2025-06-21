Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в Париже.

Этот результат принес ей серебряную награду и семь рейтинговых очков, благодаря чему украинка досрочно гарантировала себе участие в финале серии.

Финал Бриллиантовой лиги сезона-2025 запланирован на 27–28 августа в швейцарском Цюрихе.

Магучих впервые за 2 года дважды подряд не одержала победы на турнирах.