Магучих досрочно вышла в финал Бриллиантовой лиги
Решающие соревнования состоятся в конце августа
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который состоялся в Париже.
Этот результат принес ей серебряную награду и семь рейтинговых очков, благодаря чему украинка досрочно гарантировала себе участие в финале серии.
Финал Бриллиантовой лиги сезона-2025 запланирован на 27–28 августа в швейцарском Цюрихе.
Магучих впервые за 2 года дважды подряд не одержала победы на турнирах.