Владимир Кириченко

Олимпийская чемпионка 2024 года и рекордсменка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих второй раз подряд не выиграла на турнирах в секторе для прыжков в высоту.

На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих стала второй, австралийка Никола Олислагерс одержала победу.

Отметим, что на предыдущем этапе в Стокгольме Ярослава тоже уступила двукратной серебряной призерке Олимпийских игр.

В последний раз Магучих не побеждала дважды подряд в 2023 году. Тогда она становилась третьей на этапах Бриллиантовой лиги в Лозанне (29 июня) и Монако (21 июля).

Напомним, Олислагерс в восьмой раз в карьере одержала победу над Магучих.