Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих призналась, что Париж входит в список её самых любимых городов. Слова приводит Суспільне Спорт.

Одно из любимых городов. У меня была мечта увидеть Эйфелеву башню. Помню, впервые её увидела на соревнованиях, когда была юной с Екатериной Табашник. Жили где-то за Парижем, во время соревнований, но поехали посмотреть на неё. Конечно, это особенное место, потому что здесь произошел мой первый мировой рекорд, первое олимпийское золото. Париж, конечно, занимает очень большую долю в моем сердце. Но всё сердце занимает Украина. Для меня стадион особенный, потому что здесь установила мировой рекорд. Дорожка здесь называется «Мондо». Реально классная дорожка, такая более твердая. Я люблю соревноваться на «мондовской» дорожке, но не тренироваться — для этого нужно что-то мягче, особенно для меня.

На этап в Париже — и вообще сейчас — у нас нет такого, что я должна прыгнуть какую-то высоту. Просто еще раз нужно отточить разбег, навыки, чтобы быть готовой. Всё же основной старт — это чемпионат мира в Токио в конце сентября. Поэтому мы готовимся на чемпионат мира, показать основной результат хочется там.