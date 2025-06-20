Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих выразила в интервью Суспильне Спорт желание побить собственный мировой рекорд:

Мы для этого и тренируемся, готовимся. К сожалению, не все получается так, как хочется. Хочется всегда улучшаться и показывать хорошие результаты. Я все равно верю, что прыгну еще выше – потому что знаю, что могу это сделать.

Я очень хочу прыгнуть 2,11 метра. Хочу снова почувствовать эти эмоции. 2,07 м и 2,10 м – это было круто, вау. Но это нужно еще как-то повторить. Это дает пример: вот что нужно сделать, чтобы прыгнуть еще выше. Я надеюсь, что будет и 2,11 м, и 2,12 м.