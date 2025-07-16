Магучих завоевала золото на этапе Континентального тура в Льеже
Украинка взяла высоту 1,91 м
около 1 часа назад
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золото на этапе бронзового Континентального тура в бельгийском Льеже, разделив первое место с спортсменкой из США Черити Гафнагель.
Магучих начала выступление с высоты 1,91 м, которую взяла со второй попытки. Попытки на 1,96 м оказались неудачными как для украинки, так и для американки — именно поэтому обе стали победительницами с одинаковым результатом.
Следующий старт Ярославы — 19 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.