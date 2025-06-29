Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на командном чемпионате Европы
Украинка стала первой с результатом 2,00 м
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла первое место на командном чемпионате Европы в Мадриде.
Украинская спортсменка успешно преодолела отметку в 2,00 м, одержав победу в соревнованиях.
Сборная Украины пока что остается в зоне вылета из Первого дивизиона. При этом украинцы сократили отставание от Венгрии до 7,5 очков.
Магучих досрочно вышла в финал Бриллиантовой лиги.