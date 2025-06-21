Владимир Кириченко

Два ямайских медалиста Олимпийских игр-2024 будут выступать под флагом Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на издание Trinidad & Tobago Guardian.

По данным источника, сменить спортивное гражданство решили олимпийский чемпион Парижа в метании диска Роже Стоун и бронзовый призер в толкании ядра Раджиндра Кэмпбелл.

Сообщается, что 26-летний Стоун и 29-летний Кэмпбелл получат подписной бонус в размере 500 тысяч долларов за переход, а также ежемесячную финансовую поддержку.

В 2015 году также сменили гражданство на турецкое спринтеры из Ямайки Жак Харви и Винстон Барнс.

Напомним, украинка Ярослава Магучих стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.