Нікітін стал победителем золотого этапа Континентального тура
Украинец с первой попытки покорил 2,24 м, чего хватило для первого места
около 2 часов назад
Фото: ФЛАУ
Дмитрий Никитин стал триумфатором золотого этапа Континентального тура в чешской Остраве.
Украинский прыгун в высоту вместе с местным легкоатлетом Яном Штефелой стали единственными, кто покорили планку высотой 2,24 м. Правда, Никитин сделал это с первой попытки, в то время как чеху понадобились все 3 попытки.
Континентальный тур. Острава. Мужчины. Прыжки в высоту
1. Дмитрий Никитин (Украина) – 2.24 м
2. Ян Штефела (Чехия) – 2.24 м
3. Марко Фассинотти (Италия) – 2.20 м
Напомним, что Ярослава Магучих квалифицировалась в финал Бриллиантовой лиги.