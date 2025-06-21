Оліслагерс в восьмой раз в карьере одержала победу над Магучих.
Австралийка второй раз подряд опережает рекордсменку мира
около 1 часа назад
Нікола Оліслагерс / Фото - Yahoo
Дважды серебряная призёрка Олимпийских игр по лёгкой атлетике австралийка Никола Олислагерс в восьмой раз в карьере победила украинку Ярославу Магучих в секторе для прыжков в высоту.
На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих стала второй, Олислагерс завоевала золото.
Магучих уступила Олислагерс второй раз подряд – Никола также одержала победу на предыдущем этапе в Стокгольме.
Всего Ярослава оставляла позади Николу 25 раз.
Напомним, на этапе в Париже ещё одна украинка Юлия Левченко заняла 11-е место с результатом 1,83 м.