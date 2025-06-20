Ярослава Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
Победительницей соревнований стала австралийка Никола Олислагерс
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже (Франция).
Ярослава завоевала серебро с результатом 1,97 м. Победительницей соревнований стала австралийка Никола Олислагерс – 2,00 м.
Еще одна украинка Юлия Левченко заняла 11 место с результатом 1,83 м.
Магучих замахнулась на еще один мировой рекорд.