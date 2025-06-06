Сборная Украины по легкой атлетике попала под российский ракетный обстрел: видео

В Луцке проходит командный турнир

около 16 часов назад

легкоатлети Луцьк
Фото - ФЛАУ
Владимир Кириченко Array

Владимир Кириченко

Спортсмены сборной Украины по легкой атлетике, которые находятся в Луцке на командном чемпионате Украины, попали под российский обстрел.

Среди целей атаки была гостиница Мотор, где находилась часть сборной Украины, включая основную команду. Жертв и пострадавших среди спортсменов нет.

Всего по жилым районам и центру города было выпущено шесть ракет и пятнадцать дронов Shahed.

Кроме того, враг сегодня ночью нанес удары по Киеву и Тернополю.

Напомним, известная украинская легкоатлетка поступила на военную службу.

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