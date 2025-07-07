Стало известно состав сборной Украины по легкой атлетике на молодежный чемпионат Европы
Соревнования пройдут с 17 по 20 июля
15 минут назад
Фото: Ulf Schiller/athletix.c
Утвержден состав сборной Украины на молодежный чемпионат Европы U23, который пройдет 17–20 июля в Бергене (Норвегия). Сине-желтых на соревнованиях представят 29 атлетов.
В состав вошли метатели копья Артур Фельфнер и Михаил Брудин, а также в команде — Данило Дубина и Диана Гончаренко, которые уже выступали на чемпионате Европы в помещении и командном первенстве континента.
Кохан завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги.