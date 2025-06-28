Табашник стала чемпионкой Мемориала Виталия Лонского
Катерина преодолела значительную высоту
43 минуты назад
Катерина Табашник / Фото - Facebook
Украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник завоевала золото на Мемориале Виталия Лонского в Бердичеве.
Екатерина прыгнула на 1,85 м с первой попытки и обеспечила себе золотую награду.
Впоследствии легкоатлетка улучшила свой результат и преодолела планку в 1,90 м.
Мемориал Виталия Лонского. Прыжки в высоту. Женщины
1. Екатерина Табашник – 1,90 м
2. Оксана Окунева – 1,82
3. Ирина Бессмертная – 1,82 м
Отметим, что для Екатерины это были четвертые соревнования летнего сезона-2025.
Напомним, Табашник завоевала серебро на Континентальном туре в Белостоке.