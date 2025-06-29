Украина вылетела во II дивизион командного чемпионата Европы
В Мадриде сине-желтые были представлены 43 спортсменами в 19 дисциплинах
около 1 часа назад
Фото: Бьорн Паре
Сборная Украины заняла 14-е место среди 16 команд на командном чемпионате Европы по легкой атлетике-2025 в Мадриде и, согласно регламенту, вылетает во II дивизион.
Также места в I дивизионе потеряли Финляндия и Литва.
Победителем стала национальная сборная Италии.
Сборная Украины была представлена на командном чемпионате Европы по легкой атлетике-2025 в Мадриде 43 спортсменами — 22 мужчинами и 21 женщиной. Наши атлеты соревновались в 19 дисциплинах.
Фельфнер – второй в метании копья на командном чемпионате Европы.
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