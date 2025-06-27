Владимир Кириченко

Многократная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз для пропагандистских СМИ заявила, что британец Себастьян Коу, который возглавляет Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics), плохо относится к российским спортсменам.

«Что касается Себастьяна Коу, то здесь все понятно: он нас терпеть не может. Вспомните, что Коу сказал перед Играми-2024 в Париже журналистам: «Да, вы увидите российских спортсменов на Олимпиаде, но это точно не легкая атлетика».

Коу стал президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций в августе 2015 года, через три месяца возглавляемая им организация после допингового скандала приняла решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

В марте 2022 года из-за ситуации в Украине World Athletics запретила российским и белорусским спортсменам участвовать во всех крупных международных стартах.

Ранее стало известно, что трехкратная олимпийская чемпионка с Ямайки завершит карьеру в конце сезона-2025.