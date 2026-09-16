«24 Гран-при на пяти континентах»: Мохаммед Бен Сулайем — о календаре F1 на 2027 год
Глава Международной автомобильной федерации отметил важность возвращения этапов в Португалии и Турции
Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем прокомментировал утверждение календаря Формулы-1 на сезон-2027, отметив глобальный масштаб чемпионата и ключевые изменения в расписании этапов. Цитирует слова Сулайема официальный сайт федерации.
Календар чемпионата мира Формулы-1 FIA 2027 года ярко отражает глобальную популярность и продолжающееся развитие нашего спорта. 24 Гран-при на пяти континентах, возвращение Португалии и Турции, а также возможность расширения программы спринтов позволяют сочетать традиции, инновации и взаимодействие с болельщиками, сохраняя при этом высочайшие спортивные стандарты.
Я хотел бы поблагодарить руководство Формулы-1, промоутеров, национальные спортивные организации, представителей и волонтеров FIA, а также всех наших партнеров за сотрудничество и преданность делу. Вместе мы продолжаем укреплять чемпионат мира Формулы-1 и обеспечивать проведение выдающегося сезона для участников и болельщиков по всему миру.
Напомним, в сезоне-2027 запланировано проведение 24 Гран-при и 10 спринт-уикендов.
Два новых Гран-при и минус Нидерланды. FIA представила календарь Формулы-1 на 2027 год.
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