Денис Седашов

Руководитель Ferrari Фредерик Вассер заявил, что итальянская команда проведет тщательное расследование причин отказа тормозной системы на болиде Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Испании в Мадриде, что привело к преждевременному сходу семикратного чемпиона мира Формулы-1 с дистанции. Слова приводит RacingNews365.

На данный момент мы еще не знаем точную причину проблемы с тормозной системой, которая заставила его сойти с дистанции. Но мы проведем тщательное расследование. Педаль стала длинной. Мы попытались исправить проблему с пит-уолла, а затем она появилась снова. Фредерик Вассер

По словам самого Хэмилтона, во время торможения перед пятым поворотом педаль тормоза полностью провалилась.

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