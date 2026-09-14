«Педаль просто провалилась»: Ferrari расследует сход Хэмилтона на Гран-при Испании
Руководитель Ferrari расследует отказ тормозов на болиде Льюиса
Руководитель Ferrari Фредерик Вассер заявил, что итальянская команда проведет тщательное расследование причин отказа тормозной системы на болиде Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Испании в Мадриде, что привело к преждевременному сходу семикратного чемпиона мира Формулы-1 с дистанции. Слова приводит RacingNews365.
На данный момент мы еще не знаем точную причину проблемы с тормозной системой, которая заставила его сойти с дистанции. Но мы проведем тщательное расследование. Педаль стала длинной. Мы попытались исправить проблему с пит-уолла, а затем она появилась снова.
По словам самого Хэмилтона, во время торможения перед пятым поворотом педаль тормоза полностью провалилась.
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