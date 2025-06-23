Алонсо о возможной борьбе с Надалем за пост президента Реала: «Я не готов»
Испанец не собирается бороться за руководящую должность в мадридском Реале
37 минут назад
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал идею о возможной борьбе за пост президента мадридского Реала.
В интервью DAZN испанца спросили, представляет ли он себя конкурентом Рафаэля Надаля, который ранее выражал желание возглавить клуб в будущем.
Алонсо признался, что хоть и увлекается футболом, но не готов брать на себя такую ответственность:
Я не так увлечен этим, как Рафа. Но когда любишь футбол и определенную команду, всегда немного мечтаешь о том, чтобы иметь хоть каплю влияния на принятие решений. Дома мы все — тренеры, игроки, президенты: заключили бы ту сделку, подписали бы этого…
Я не чувствую себя готовым. И, честно говоря, я не готов. Так что сейчас об этом даже нет смысла думать.
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