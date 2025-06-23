Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, какие трассы должны остаться в календаре Ф-1. Нидерландца цитирует f1analytic.com:

Трассы, которые, на мой взгляд, заслуживают "особого статуса" и всегда должны быть в календаре, исключительно по спортивным соображениям, – это Спа, Зандворт, Сильверстоун, Имола, Судзука и Бразилия.

Еще мне нравится петля Нюрбургринга, но современные машины вряд ли там будут гоняться.