Ферстаппен назвал гонки, которые нельзя исключать из Формулы-1
Макс считает, что определённые трассы должны получить «особый статус»
36 минут назад
Фото: Red Bu
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, какие трассы должны остаться в календаре Ф-1. Нидерландца цитирует f1analytic.com:
Трассы, которые, на мой взгляд, заслуживают "особого статуса" и всегда должны быть в календаре, исключительно по спортивным соображениям, – это Спа, Зандворт, Сильверстоун, Имола, Судзука и Бразилия.
Еще мне нравится петля Нюрбургринга, но современные машины вряд ли там будут гоняться.
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