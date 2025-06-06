Босс Red Bull развеял теорию заговора Шумахера по поводу Ферстаппена

Хорнер опроверг предположения о намеренной аварии Макса на Гран-при Испании

около 6 часов назад

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер высказался о теории Ральфа Шумахера, который заявил, что Макс Ферстаппен устроил аварию на Гран-при Испании, чтобы опуститься ниже четвертого места в личном зачете и уйти из команды. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Эта теория – полная чепуха. Я давно не слышал ничего более глупого. Макс – гонщик до мозга костей.

Он всегда хочет побеждать и никогда бы так не поступил.

Кристиан Хорнер

Напомним, что Ферстаппен сомневается в возможности бороться за титул в сезоне-2025.

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