Cadillac определился с первым пилотом на дебютный сезон Формулы-1
Первым боевым гонщиком должен стать Боттас
около 7 часов назад
Фото: Mercedes
Cadillac определился с первым боевым пилотом на сезон-2026, который станет дебютным в Формуле-1 для американской команды.
Гонщиком коллектива должен стать Валттери Боттас, сообщает gpblog.com. По информации источника, финн и Cadillac достигли соглашения и в ближайшее время подпишут контракт. Что касается кандидатуры второго пилота, все пока не настолько очевидно – основным претендентом на место во втором болиде является Серхио Перес, но соглашение пока не достигнуто.
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