Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв рассказал, в чем видит слабость Макса Ферстаппена. Слова канадца приводит f1analytic.com:

Политика, все эти игры, которые происходят за пределами машины, иногда в голове, будут иметь огромное влияние. И они являются неотъемлемой частью того, что будет происходить на гоночной трассе.

У каждого есть своя слабость, свое больное место. Макс иногда видит перед собой красную тряпку и становится немного агрессивнее, и это ему дорого стоит.

В автоспорте это означает штраф в суперлицензию, и теперь он находится в шаге от дисквалификации в одной из гонок, и есть вероятность, что это может случиться, и из-за этого он может повести себя иначе.