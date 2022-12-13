Леклер: «Думаю, Ferrari не пострадает из-за отставки Бинотто»
Ferrari назвала своего нового босса
Вассер оставил Alfa Romeo ради итальянской конюшни
Фото: Ferrari
У Ferrari назвали нового руководителя команды в Формуле-1.
На замену Маттиа Бинотто в «Скудерию» пришел бывший руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер. Помимо поста босса команды Вассер будет занимать и должность генерального менеджера. Официально Фред присоединится к Ferrari 9 января.
Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022
Шарль Леклер не считает, что уход Бинотто пойдет для команды в минус.
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