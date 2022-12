Ferrari назвала своего нового босса

Фото: Ferrari

У Ferrari назвали нового руководителя команды в Формуле-1.



На замену Маттиа Бинотто в «Скудерию» пришел бывший руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер. Помимо поста босса команды Вассер будет занимать и должность генерального менеджера. Официально Фред присоединится к Ferrari 9 января.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl