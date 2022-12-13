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Ferrari назвала своего нового босса

Вассер оставил Alfa Romeo ради итальянской конюшни
Автоспорт Формула-1
13 декабря 18:36
Ferrari назвала своего нового босса
Фото: Ferrari

У Ferrari назвали нового руководителя команды в Формуле-1.

На замену Маттиа Бинотто в «Скудерию» пришел бывший руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер. Помимо поста босса команды Вассер будет занимать и должность генерального менеджера. Официально Фред присоединится к Ferrari 9 января.

Шарль Леклер не считает, что уход Бинотто пойдет для команды в минус.

Олег Шумейко-младший
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