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Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за сезон

Нидерландец досрочно завоевал второй титул в карьере
Автоспорт Формула-1
31 октября 13:33
Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за сезон
Макс Ферстаппен / Фото - topgear.com
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен побил рекорд легендарных немецких автогонщиков Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.

Ферстаппен стал триумфатором Гран-при Мексики – это его 14-я победа в этом сезоне и 34-я в карьере. 

Ранее это достижение принадлежало Шумахеру и Феттелю, которые в сезонах 2004 и 2013 соответственно, выиграли по 13 гонок.

Отметим, что до конца сезона-2022 осталось две гонки. Ферстаппен досрочно стал чемпионом, завоевав второй титул в карьере.

Напомним, на втором Грен-при подряд за Ферстаппеном финишировал Льюис Хэмилтон.
Владимир Кириченко
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Теги

Макс Ферстаппен Михаэль Шумахер Себастьян Феттель

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