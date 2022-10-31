Ферстаппен триумфовал на Гран-при Мексики, Хэмилтон снова второй
Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за сезон
Нидерландец досрочно завоевал второй титул в карьере
Макс Ферстаппен / Фото - topgear.comПилот Red Bull Макс Ферстаппен побил рекорд легендарных немецких автогонщиков Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля.
Ферстаппен стал триумфатором Гран-при Мексики – это его 14-я победа в этом сезоне и 34-я в карьере.
Ранее это достижение принадлежало Шумахеру и Феттелю, которые в сезонах 2004 и 2013 соответственно, выиграли по 13 гонок.
Отметим, что до конца сезона-2022 осталось две гонки. Ферстаппен досрочно стал чемпионом, завоевав второй титул в карьере.
Напомним, на втором Грен-при подряд за Ферстаппеном финишировал Льюис Хэмилтон.
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