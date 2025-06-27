Ферстаппен скептически оценил свои шансы на титул в Ф-1
Пилот Red Bull в настоящее время третий в общем зачете со 155 очками
42 минуты назад
Фото: Getty Images
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выразил скромные надежды на этот сезон Формулы-1. Цитирует Motorsport Week.
Оценивая мое текущее положение в соревнованиях Формулы-1, я считаю мои шансы на чемпионство нереалистичными. Я был честен с собой в этом вопросе. Но я продолжаю стараться и показывать максимум на каждом этапе.
На текущий момент нидерландец занимает третье место в общем зачете Формулы-1, набрав 155 очков.
Также известно, что главный инженер Ферстаппена не будет принимать участие в Гран-при Австрии.
Звезда Голливуда разогналась до 317 км/ч на болиде Формулы-1.