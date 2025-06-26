Известный американский актер Брэд Питт поделился впечатлениями от участия в тестах гоночного болида Формулы-1.

Цитирует Питта motorsport.com.

«На этой неделе я разогнался до 197 миль в час (317 км/ч). Я действительно хотел достичь 200 (322 км/ч), и это немного меня мучает. Всего трех миль не хватило на прямой.

Я никогда не испытывал ничего подобного – такой полной присутствия в моменте. Ты максимально сосредоточен, но не сжимаешь руль от страха.

Ты просто находишься в этом божественном ритме. Это действительно что-то невероятное. Я пытаюсь описать это чувство прижимной силы — и каждый раз мне это не удается. Люди сравнивают с американскими горками, но это совсем не то, потому что здесь ты ощущаешь точку опоры под собой. Ты – внутри этого.

Я как-то летал на аэробатическом самолете — это было самое ближайшее из того, что я переживал. Но даже это нельзя сравнить. Этот болид дает совершенно уникальное чувство – настоящий кайф.

Я до сих пор на подъеме. Действительно. Я до сих пор не могу отойти от этого. И я очень благодарен Заку Брауну, команде и дню, проведенному с Ландо Норрисом. Это был сплошной кайф».