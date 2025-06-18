Руководитель Mercedes Тото Вольфф отреагировал на аварию Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Канады и рассказал, как должен действовать McLaren. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Я и сам бывал в таких ситуациях, как руководители McLaren. И это очень сложная ситуация, потому что пилоты настроены на одну цель – победу в чемпионате мира. Конечно, это проявляется в Формуле-1. Здесь важно разработать свод правил ведения борьбы.

Но здесь ситуация усложняется, в частности, Кубком Конструкторов. Обычно команда может сказать пилотам о приоритетной важности этого зачета. Но McLaren далеко впереди конкурентов. Это усложняет ситуацию.