Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о противостоянии за титул с Оскаром Пиастри. Слова британца приводит f1analytic.com:

Отставание в личном зачете связано с тем, что всегда финиширует тот из нас, кто лидировал на первом повороте. Но это отставание минимально.

Оскар заметно прибавил. Он сейчас проводит свой третий сезон в Формуле-1, и я знаю, что в это время появляется гораздо больше уверенности и опыта. Он отлично пилотирует на высшем уровне и не допускает ошибок. Все, что он сейчас имеет, заслуженно. Поэтому между нами сейчас продолжается такое веселое соперничество.

Как-то мы с Оскаром столкнемся в борьбе за позицию. Мы никогда этого не отрицали, что когда-то наступит момент и мы будем бороться, мы готовы к этому уже. Вопрос только в том, когда это произойдет. Конечно, мы избегаем столкновений, насколько это возможно. Но бывает, что в гонке это неизбежно.