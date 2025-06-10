Календар Формулы-1 2026. 24 гонки с новым этапом в Испании

Международная автомобильная федерация (FIA) совместно с организаторами Формулы-1 представила календарь 76-го сезона чемпионата, который состоится в 2026 году.



Сезон-2026 будет состоять из 24 этапов, как и раньше. Чемпионат откроется Гран-при Австралии в Мельбурне 8 марта, а завершится сезон 6 декабря в Абу-Даби. Из календаря исчез Гран-при в Имоле, вместо этого появится второй испанский этап в Мадриде.

Гран-при Монако перенесено на начало июня и будет проходить параллельно с известной гонкой «500 миль Индианаполиса», тогда как Гран-при Канады совпадет по датам с американским соревнованием.