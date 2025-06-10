Календар Формулы-1 2026. 24 гонки с новым этапом в Испании
Сезон стартует 8 марта в Австралии, а завершится 6 декабря в Абу-Даби
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Международная автомобильная федерация (FIA) совместно с организаторами Формулы-1 представила календарь 76-го сезона чемпионата, который состоится в 2026 году.
Сезон-2026 будет состоять из 24 этапов, как и раньше. Чемпионат откроется Гран-при Австралии в Мельбурне 8 марта, а завершится сезон 6 декабря в Абу-Даби. Из календаря исчез Гран-при в Имоле, вместо этого появится второй испанский этап в Мадриде.
Гран-при Монако перенесено на начало июня и будет проходить параллельно с известной гонкой «500 миль Индианаполиса», тогда как Гран-при Канады совпадет по датам с американским соревнованием.
Календарь Формулы-1 на 2026 год:
- 6-8 марта — Австралия, Мельбурн
- 13-15 марта — Китай, Шанхай
- 27-29 марта — Япония, Сузука
- 10-12 апреля — Бахрейн, Сахир
- 17-19 апреля — Саудовская Аравия, Джидда
- 1-3 мая — США, Майами
- 22-24 мая — Канада, Монреаль
- 5-7 июня — Монако
- 12-14 июня — Испания, Барселона
- 26-28 июня — Австрия, Шпильберг
- 3-5 июля — Великобритания, Сильверстоун
- 17-19 июля — Бельгия, Спа
- 24-26 июля — Венгрия, Будапешт
- 21-23 августа — Нидерланды, Зандворт
- 4-6 сентября — Италия, Монца
- 11-13 сентября — Испания, Мадрид
- 25-27 сентября — Азербайджан, Баку
- 9-11 октября — Сингапур
- 23-25 октября — США, Остин
- 30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико
- 6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу
- 19-21 ноября — США, Лас-Вегас
- 27-29 ноября — Катар, Лусаил
- 4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина
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