Календар Формулы-1 2026. 24 гонки с новым этапом в Испании

Сезон стартует 8 марта в Австралии, а завершится 6 декабря в Абу-Даби

около 3 часов назад

Формула-1
Фото: Getty Images
Денис Седашов

Денис Седашов

Международная автомобильная федерация (FIA) совместно с организаторами Формулы-1 представила календарь 76-го сезона чемпионата, который состоится в 2026 году.
 
Сезон-2026 будет состоять из 24 этапов, как и раньше. Чемпионат откроется Гран-при Австралии в Мельбурне 8 марта, а завершится сезон 6 декабря в Абу-Даби. Из календаря исчез Гран-при в Имоле, вместо этого появится второй испанский этап в Мадриде.
 
Гран-при Монако перенесено на начало июня и будет проходить параллельно с известной гонкой «500 миль Индианаполиса», тогда как Гран-при Канады совпадет по датам с американским соревнованием.

Календарь Формулы-1 на 2026 год:
  • 6-8 марта — Австралия, Мельбурн
  • 13-15 марта — Китай, Шанхай
  • 27-29 марта — Япония, Сузука
  • 10-12 апреля — Бахрейн, Сахир
  • 17-19 апреля — Саудовская Аравия, Джидда
  • 1-3 мая — США, Майами
  • 22-24 мая — Канада, Монреаль
  • 5-7 июня — Монако
  • 12-14 июня — Испания, Барселона
  • 26-28 июня — Австрия, Шпильберг
  • 3-5 июля — Великобритания, Сильверстоун
  • 17-19 июля — Бельгия, Спа
  • 24-26 июля — Венгрия, Будапешт
  • 21-23 августа — Нидерланды, Зандворт
  • 4-6 сентября — Италия, Монца
  • 11-13 сентября — Испания, Мадрид
  • 25-27 сентября — Азербайджан, Баку
  • 9-11 октября — Сингапур
  • 23-25 октября — США, Остин
  • 30 октября — 1 ноября — Мексика, Мехико
  • 6-8 ноября — Бразилия, Сан-Паулу
  • 19-21 ноября — США, Лас-Вегас
  • 27-29 ноября — Катар, Лусаил
  • 4-6 декабря — Абу-Даби, Яс-Марина

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