Денис Седашов

Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон заявил, что главным приоритетом для его команды должна стать подготовка к сезону-2026. По словам британца, обновление технического регламента требует сосредоточенной работы уже сейчас. Слова приводит racingnews365.

Это мой первый сезон в новой команде, и мне интересно наблюдать, как по-разному работают в разных структурах. В моей карьере были случаи, когда команда агрессивно обновляла болид в начале года, но потом прогресс замедлялся. Бывали и наоборот — когда развитие шло медленнее, но стабильнее. Льюис Хэмилтон

Он также отметил, что нынешний болид Ferrari — последний в поколении, поэтому найти пути для значительного прогресса сложно. Тем не менее, даже с этой машиной команда может достичь серьезного результата.

Надеюсь, мы сможем занять второе место в Кубке конструкторов — это было бы замечательно. Но главное — создать машину, способную побеждать в следующем сезоне. Именно на это и направлены наши основные усилия. Льюис Хэмилтон

Леклер восхищен подходом Хэмилтона: «Хочу брать с него пример».