Леклер впечатлён подходом Хэмилтона: «Хочу брать с него пример»
Монегаск отметил дисциплину и концентрацию британца на работе
около 3 часов назад
Пилот команды Ferrari Шарль Леклер поделился впечатлениями от сотрудничества с новым напарником — семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
В комментарии для RacingNews365 монегаск признался, что ожидал многого от перехода британца в итальянскую команду — и не разочаровался.
Я ожидал многого от прихода Хэмилтона в Ferrari, ведь от настолько титулованного гонщика ожидаешь и исключительной скорости, и особенных навыков в пилотаже. Так и произошло. Больше всего меня впечатлила его работа на торможении. Его умение тормозить поздно — действительно впечатляет. Раньше я всегда думал, что в этом аспекте имею преимущество над своими напарниками, но Льюис — на ступень выше.
Помимо технических моментов, Шарля также впечатляет профессиональный подход Хэмилтона к работе в команде.
Меня поразило, насколько дисциплинированно он работает. Это именно то, с чего я хочу брать пример. У всех нас есть другие интересы вне Формулы-1, различные проекты и увлечения, но самое главное — оставаться сфокусированным на гонках. И Льюис показывает в этом плане идеальный пример.
Назван лучший и самый быстрый гонщик в истории Формулы-1.