Денис Седашов

Пилот команды Ferrari Шарль Леклер поделился впечатлениями от сотрудничества с новым напарником — семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

В комментарии для RacingNews365 монегаск признался, что ожидал многого от перехода британца в итальянскую команду — и не разочаровался.

Я ожидал многого от прихода Хэмилтона в Ferrari, ведь от настолько титулованного гонщика ожидаешь и исключительной скорости, и особенных навыков в пилотаже. Так и произошло. Больше всего меня впечатлила его работа на торможении. Его умение тормозить поздно — действительно впечатляет. Раньше я всегда думал, что в этом аспекте имею преимущество над своими напарниками, но Льюис — на ступень выше. Шарль Леклер

Помимо технических моментов, Шарля также впечатляет профессиональный подход Хэмилтона к работе в команде.

Меня поразило, насколько дисциплинированно он работает. Это именно то, с чего я хочу брать пример. У всех нас есть другие интересы вне Формулы-1, различные проекты и увлечения, но самое главное — оставаться сфокусированным на гонках. И Льюис показывает в этом плане идеальный пример. Шарль Леклер

Назван лучший и самый быстрый гонщик в истории Формулы-1.