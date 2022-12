Китай вновь остался без гран-при Формулы -1

Фото: Sky Sports

FIA сообщила, что Гран-при Китая в 2023-м году не пройдет.

Вновь это связно из-за ограничений в стране из-за COVID-19. Отметим, что гонки там не проводятся с 2019-го года.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA