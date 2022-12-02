Обнародованы составы команд Формулы-1 на сезон-2023
Китай вновь остался без гран-при Формулы -1
Гонки в Поднебесной не проводятся с 2019 года
Фото: Sky Sports
FIA сообщила, что Гран-при Китая в 2023-м году не пройдет.
Вновь это связно из-за ограничений в стране из-за COVID-19. Отметим, что гонки там не проводятся с 2019-го года.
The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1 pic.twitter.com/RQaEplXJvA— Formula 1 (@F1) December 2, 2022
FIA заменит Гран-при Китая другим этапом. Каким именно будет известно позже.
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