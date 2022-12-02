На замену бурному Китаю. Известно, какой этап может вернуться в Формулу-1

Португалия не прочь принять гонку

Фото: Daimler AMG

В связи с коронавирусными ограничения Гран-при Китая в очередной раз отменили. Через жесткие рамки в стране проходят громкие протесты, а борются с ними варварскими методами. Так что отсутствие этапа в Поднебесной пойдет только к лучшему.



Sky Sports сообщает, что первым претендентом на смену ГП-Китаю стала Португалия. В календарь может вернуться трасса в Портимане, которая несколько лет назад пригодилась, когда большое количество гонок отменялось из-за COVID-19.

Составы команд на сезон-2023.