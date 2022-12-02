Китай вновь остался без гран-при Формулы -1
На замену бурному Китаю. Известно, какой этап может вернуться в Формулу-1
Португалия не прочь принять гонку
Фото: Daimler AMG
В связи с коронавирусными ограничения Гран-при Китая в очередной раз отменили. Через жесткие рамки в стране проходят громкие протесты, а борются с ними варварскими методами. Так что отсутствие этапа в Поднебесной пойдет только к лучшему.
Sky Sports сообщает, что первым претендентом на смену ГП-Китаю стала Португалия. В календарь может вернуться трасса в Портимане, которая несколько лет назад пригодилась, когда большое количество гонок отменялось из-за COVID-19.
Комментарии 0