Лидер чемпионата Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о аварии Ландо Норриса на Гран-при Канады. Слова австралийца приводит f1analytic.com:

Конечно, это не идеальная ситуация, но я на самом деле не видел инцидент, так что не знаю, что именно произошло. Но если Ландо взял на себя всю ответственность, то, думаю, так оно и есть. Это были сложные гонки, и для нас финиш прошел не идеально.

Ландо провел отличный маневр в десятом повороте, мы вели тяжелую, но чистую борьбу до этого момента. Снова-таки, я не видел инцидент, но не думаю, что были какие-то злые намерения от Ландо. Это просто неудачный инцидент. Я посмотрю повтор, но мы оба боремся за титул, и я благодарен команде, что они позволяют нам бороться. Я не думаю, что этот инцидент что-то изменит.