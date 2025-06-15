Рассел обошел Ферстаппена и взял поул Гран-При Канады
Лидер личного зачета Пиастри стартует в гонке третьим
около 1 часа назад
Фото: Формула-1
В Монреале прошла квалификация накануне гонки Гран-При Канады.
Лучшее время показал пилот Mercedes Джордж Рассел, который второй раз стал победителем квалификации Гран-При Канады. Также с первого ряда стартует действующий чемпион Ф-1 Макс Ферстаппен. Далее расположатся лидер личного зачета сезона-2025 Оскар Пиастри и товарищ Рассела по Mercedes Кими Антонелли.
Результат квалификации Гран-При Канады: