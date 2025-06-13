Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в интервью официальному сайту Ф-1 оценил прогресс Red Bull:

Болид намного легче в управлении, чем в прошлом году. Основные проблемы с балансом исчезли, но нам все еще не хватает скорости по сравнению с McLaren. В целом, сейчас идет движение в правильном направлении.

Мне нравятся повороты Гран-при Канады, это как картинг. Здесь много быстрых поворотов и зон резкого торможения. Мне это нравится каждый год.

Погода может играть здесь важную роль. Именно это делает этот этап Гран-при таким захватывающим, много событий может произойти.