Босс Red Bull Кристиан Хорнер высказался о борьбе с McLaren за титул в сезоне-2025. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Ну, послушайте, мы должны быть уверены, что находимся рядом с McLaren по темпу. И чтобы победить их, мы должны начать отбирать у них очки… Это машина, которую нужно обыгрывать. У них два сильных пилота, и болид работает очень хорошо.

Итак, мы должны внести улучшения и достичь улучшения характеристик машины в течение этой летней части чемпионата, а также убедиться, что мы сможем удержать их на плаву до летнего перерыва и постараться набрать немного оборотов.