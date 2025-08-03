Баскетбольная сборная Украины потеряла Зотова перед началом отбора
Айнарс Багатскис подтвердил серьезную травму игрока
около 2 часов назад
Виталий Зотов
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о потерях команды перед стартом в преквалификации к чемпионату мира-2027.
Багатскис подтвердил, что команда потеряла одного из ключевых разыгрывающих, Виталия Зотова, из-за травмы голеностопа, полученной на тренировке.
Это плохая новость, так как Виталий был важным болхендлером. Но я рад за молодых игроков, которые делают первые шаги в сборной. Они показали свой потенциал на тренировочных матчах против Хорватии.
Напомним, что Багатскис также сообщил, что сборной не помогут игроки НБА.