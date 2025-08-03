Олег Гончар

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис сообщил, что ни один из игроков НБА, вызванных на летние матчи, не решил приехать в национальную команду.

Тренер напомнил, что летом в свои сборные поедут звезды НБА, такие как Лука Дончич, Кристапс Порзингис, Никола Йокич.

«Великие баскетбольные имена Дончич, Порзингис, Йокич — они приезжают в сборные и гордятся защищать цвета национальной команды. У нас такого нет, нам этого не хватает. Хочу процитировать тренера сборной Латвии, который сказал интересную фразу несколько дней назад. Играть за национальную сборную, в частности за сборную Украины, это должно быть как ходить в церковь — нужно снимать шляпу, когда заходишь, и быть благодарным за все, что у тебя есть. Вот что, на мой взгляд, должно означать игра за сборную. Но у нас есть то, что у нас есть. Снова я должен сказать, что я снимаю шляпу перед игроками, которые сейчас в команде. Они борются и отдаются за национальную команду. Наши игроки из-за океана к сборной больше не присоединятся». Айнарс Багатскис

Отметим, что украинские игроки, в отличие от Дончича или Йокича, не являются звездами НБА и большую часть времени проводят на скамейке запасных, а количество набранных ими очков вызывает лишь улыбку. В то время, когда Украина переживает тяжелые времена, ожидалось, что они смогут найти время помочь национальной команде. Однако, по тем или иным причинам, они будут готовиться все лето к стабильному месту на скамейке запасных следующего сезона.

Пока так называемые звезды украинского баскетбола не едут в сборную, баскетболист команды Словении Лука Дончич подписал новый контракт с Лейкерс на 165 млн долларов.