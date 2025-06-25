Бостон обменял Порзингиса в Атланту
Селтикс избавляются от звездного бигмена ради экономии, а Хоукс усиливают состав Порзингисом
около 1 часа назад
Бостон Селтикс провёл трёхсторонний обмен с участием Атланта Хокс и Бруклин Нетс, отправив центрового Кристапса Порзингиса в Атланту, сообщает ESPN.
Хокс также получили пик второго раунда, Нетс получили Теренса Менна и 22-й пик драфта-2025, а Селтикс — Джорджа Ньянга и пик второго раунда.
В сезоне 2024/25 Порзингис набирал 19,5 очка, 6,8 подбора, 2,1 передачи в регулярном чемпионате, но в плей-офф — только 7,7 очка. Менн имел 7,7 очка, 3 подбора, Ньянг — 9,9 очка, 3,4 подбора.
Атланта усиливает состав, добавляя Порзингиса к Трэю Янгу. Бостон экономит на зарплатах, избегая штрафов НБА, а Бруклин готовится к драфту-2025.
Напомним, ранее Бостон обменял свою звезду ветерана Дрю Холидея.