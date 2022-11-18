Плеханов высказался по поводу дебютной победы «Будивельника» в Балканской лиге
«Будивельник» подпишет контракт с экс-защитником сборной Литвы
Последним клубом 33-летнего баскетболиста был румынский «Волунтари»
Шарунас Василяускас / Фото - FacebookЛитовский защитник Шарунас Василяускас, вероятно, пополнит ряды «Будивельника». Об этом сообщает Krepsinis.net.
Клуб «СиБет» из Литвы также пытался подписать с ним контракт, однако киевляне сделали вдвое лучшее предложение.
33-летний Василяускас в последнее время выступал за «Волунтари» в чемпионате Румынии, но уже месяц как свободный агент. Там литовец в среднем набирал 9,3 очка + 3,0 передачи.
Также Шарунас успел поиграть в чемпионатах Испании, Польши и Турции. Василяускас также защищал цвета национальной сборной Литвы.
Накануне «Будивельник» выиграл дебютный матч в Балканской лиге.
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