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«Будивельник» подпишет контракт с экс-защитником сборной Литвы

Последним клубом 33-летнего баскетболиста был румынский «Волунтари»
Баскетбол Суперлига
18 ноября 11:44
«Будивельник» подпишет контракт с экс-защитником сборной Литвы
Шарунас Василяускас / Фото - Facebook
Литовский защитник Шарунас Василяускас, вероятно, пополнит ряды «Будивельника». Об этом сообщает Krepsinis.net.

Клуб «СиБет» из Литвы также пытался подписать с ним контракт, однако киевляне сделали вдвое лучшее предложение.

33-летний Василяускас в последнее время выступал за «Волунтари» в чемпионате Румынии, но уже месяц как свободный агент. Там литовец в среднем набирал 9,3 очка + 3,0 передачи.

Также Шарунас успел поиграть в чемпионатах Испании, Польши и Турции. Василяускас также защищал цвета национальной сборной Литвы.

Накануне «Будивельник» выиграл дебютный матч в Балканской лиге.
Владимир Кириченко
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