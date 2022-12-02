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Букер и Тейтум признаны лучшими игроками октября и ноября в НБА

Оба звездных баскетболиста являются лидерами своих клубов
Баскетбол НБА
02 декабря 14:33
Букер и Тейтум признаны лучшими игроками октября и ноября в НБА
Джейсон Тейтум / Фото - skysports
Защитник «Финикса» Дэвин Букер и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум получили награды лучших игроков НБА по итогам октября и ноября. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Букер является одним из самых результативных игроков на старте нового сезона, он набирает 29,0 очка в среднем за игру, а в матче с «Чикаго» записал на свой счет 51 очко. Он имеет лучший показатель в карьере по подборам (5,3) и реализует 37,8% через дугу. «Санз» лидируют на Западе с результатом 15-6.

Тейтум успешно начал сезон, набирая 31,6 очка за игру. По этому показателю он занимает второе место в НБА. Также он в среднем набирает 7,8 подбора и 4,5 передач.

Результаты матчей минувшего игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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