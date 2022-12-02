Букер и Тейтум признаны лучшими игроками октября и ноября в НБА

Оба звездных баскетболиста являются лидерами своих клубов

Джейсон Тейтум / Фото - skysports

Защитник «Финикса»и форвард «Бостона»получили награды лучших игроков НБА по итогам октября и ноября. Об этом сообщаетлиги.Букер является одним из самых результативных игроков на старте нового сезона, он набирает 29,0 очка в среднем за игру, а в матче с «Чикаго» записал на свой счет 51 очко. Он имеет лучший показатель в карьере по подборам (5,3) и реализует 37,8% через дугу. «Санз» лидируют на Западе с результатом 15-6.Тейтум успешно начал сезон, набирая 31,6 очка за игру. По этому показателю он занимает второе место в НБА. Также он в среднем набирает 7,8 подбора и 4,5 передач.