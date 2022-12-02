Джеймс обогнал Абдул-Джаббара и стал первым игроком в истории НБА, который набрал 45 000 очков за карьеру
Букер и Тейтум признаны лучшими игроками октября и ноября в НБА
Оба звездных баскетболиста являются лидерами своих клубов
Джейсон Тейтум / Фото - skysportsЗащитник «Финикса» Дэвин Букер и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум получили награды лучших игроков НБА по итогам октября и ноября. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Букер является одним из самых результативных игроков на старте нового сезона, он набирает 29,0 очка в среднем за игру, а в матче с «Чикаго» записал на свой счет 51 очко. Он имеет лучший показатель в карьере по подборам (5,3) и реализует 37,8% через дугу. «Санз» лидируют на Западе с результатом 15-6.
Тейтум успешно начал сезон, набирая 31,6 очка за игру. По этому показателю он занимает второе место в НБА. Также он в среднем набирает 7,8 подбора и 4,5 передач.
Результаты матчей минувшего игрового дня НБА.
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